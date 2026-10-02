Doble alerta por tormentas en Corrientes: qué departamentos se verán afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes tendrá un sábado con tormentas de distinta intensidad. Hay alertas amarilla y naranja para diferentes sectores de la provincia.

Alerta amarilla: 10 departamentos

La alerta amarilla comenzará durante la mañana y alcanzará a:

Bella Vista

Lavalle

San Roque

Concepción

Mercedes

Curuzú Cuatiá

Goya

Esquina

Sauce

Monte Caseros

En esas zonas se esperan tormentas localmente fuertes, lluvias intensas y abundantes precipitaciones en períodos cortos. También podría registrarse caída ocasional de granizo, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros.

Alerta naranja: 15 departamentos

La alerta naranja iniciará durante la tarde y comprende a:

Capital

Itatí

San Luis del Palmar

San Cosme

Empedrado

Saladas

Mburucuyá

General Paz

Berón de Astrada

San Miguel

Ituzaingó

Santo Tomé

Alvear

San Martín

Paso de los Libres

En estos departamentos se prevén tormentas más fuertes y extensas, con frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y abundantes precipitaciones. Los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 90 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.

Ante una emergencia, se puede llamar al 101 o 911 de la Policía, al 100 de Bomberos y al 103 o 105 de Defensa Civil.