Doble alerta por tormentas en Corrientes: qué departamentos se verán afectados
El SMN emitió alertas amarilla y naranja para el sábado, con lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo. La alerta naranja abarca 15 departamentos y los acumulados podrían superar los 90 milímetros.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes tendrá un sábado con tormentas de distinta intensidad. Hay alertas amarilla y naranja para diferentes sectores de la provincia.
Alerta amarilla: 10 departamentos
La alerta amarilla comenzará durante la mañana y alcanzará a:
- Bella Vista
- Lavalle
- San Roque
- Concepción
- Mercedes
- Curuzú Cuatiá
- Goya
- Esquina
- Sauce
- Monte Caseros
En esas zonas se esperan tormentas localmente fuertes, lluvias intensas y abundantes precipitaciones en períodos cortos. También podría registrarse caída ocasional de granizo, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros.
Alerta naranja: 15 departamentos
La alerta naranja iniciará durante la tarde y comprende a:
- Capital
- Itatí
- San Luis del Palmar
- San Cosme
- Empedrado
- Saladas
- Mburucuyá
- General Paz
- Berón de Astrada
- San Miguel
- Ituzaingó
- Santo Tomé
- Alvear
- San Martín
- Paso de los Libres
En estos departamentos se prevén tormentas más fuertes y extensas, con frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y abundantes precipitaciones. Los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 90 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.
Ante una emergencia, se puede llamar al 101 o 911 de la Policía, al 100 de Bomberos y al 103 o 105 de Defensa Civil.
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