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Doble alerta por tormentas en Corrientes: qué departamentos se verán afectados

El SMN emitió alertas amarilla y naranja para el sábado, con lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo. La alerta naranja abarca 15 departamentos y los acumulados podrían superar los 90 milímetros.

Por WebMaster 1 min de lectura34 visualizaciones
Doble alerta por tormentas en Corrientes: qué departamentos se verán afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Corrientes tendrá un sábado con tormentas de distinta intensidad. Hay alertas amarilla y naranja para diferentes sectores de la provincia.

Alerta amarilla: 10 departamentos

La alerta amarilla comenzará durante la mañana y alcanzará a:

  • Bella Vista
  • Lavalle
  • San Roque
  • Concepción
  • Mercedes
  • Curuzú Cuatiá
  • Goya
  • Esquina
  • Sauce
  • Monte Caseros

En esas zonas se esperan tormentas localmente fuertes, lluvias intensas y abundantes precipitaciones en períodos cortos. También podría registrarse caída ocasional de granizo, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros.

Alerta naranja: 15 departamentos

La alerta naranja iniciará durante la tarde y comprende a:

  • Capital
  • Itatí
  • San Luis del Palmar
  • San Cosme
  • Empedrado
  • Saladas
  • Mburucuyá
  • General Paz
  • Berón de Astrada
  • San Miguel
  • Ituzaingó
  • Santo Tomé
  • Alvear
  • San Martín
  • Paso de los Libres

En estos departamentos se prevén tormentas más fuertes y extensas, con frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y abundantes precipitaciones. Los acumulados podrían ubicarse entre 50 y 90 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.

Ante una emergencia, se puede llamar al 101 o 911 de la Policía, al 100 de Bomberos y al 103 o 105 de Defensa Civil.

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