Alerta amarilla por lluvias y tormentas este sábado en Misiones

Sábado con alerta amarilla

Este sábado rige una advertencia amarilla por lluvias y tormentas eléctricas en Misiones. La mañana arranca con ambiente fresco y nubes dispersas, pero hacia la tarde el cielo se cubre y comienzan las precipitaciones, que se extienden hasta la noche.

Probabilidad de lluvia: entre 70% y 85%

Acumulados estimados: 20 a 35 milímetros

Vientos del norte y noreste, de 15 a 25 km/h

Ráfagas de hasta 48 km/h en zonas de tormenta

Mínima de 12°C en San Pedro y Eldorado

Máxima de 27°C en Posadas y Puerto Iguazú

Domingo con mejora

Para el domingo se espera una mejora progresiva: el cielo pasa de cubierto a variable y la probabilidad de precipitaciones cae al 5%-10%. Los vientos soplarán del sur, entre 10 y 18 km/h, con ráfagas de hasta 26 km/h que traerán aire más seco.

La mínima provincial rondará los 13°C en San Vicente y zonas altas de las serranías, mientras que la máxima llegará a 26°C en la zona centro y en Posadas.

Recomendaciones

Ante la vigencia del alerta amarilla, se recomienda: