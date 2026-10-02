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Alerta amarilla por lluvias y tormentas este sábado en Misiones

Se esperan precipitaciones de entre 20 y 35 milímetros, con ráfagas de hasta 48 km/h en zonas de tormenta. El domingo el tiempo mejora y la probabilidad de lluvia baja al 5%.

Por WebMaster 1 min de lectura38 visualizaciones
Alerta amarilla por lluvias y tormentas este sábado en Misiones

Sábado con alerta amarilla

Este sábado rige una advertencia amarilla por lluvias y tormentas eléctricas en Misiones. La mañana arranca con ambiente fresco y nubes dispersas, pero hacia la tarde el cielo se cubre y comienzan las precipitaciones, que se extienden hasta la noche.

  • Probabilidad de lluvia: entre 70% y 85%
  • Acumulados estimados: 20 a 35 milímetros
  • Vientos del norte y noreste, de 15 a 25 km/h
  • Ráfagas de hasta 48 km/h en zonas de tormenta
  • Mínima de 12°C en San Pedro y Eldorado
  • Máxima de 27°C en Posadas y Puerto Iguazú

Domingo con mejora

Para el domingo se espera una mejora progresiva: el cielo pasa de cubierto a variable y la probabilidad de precipitaciones cae al 5%-10%. Los vientos soplarán del sur, entre 10 y 18 km/h, con ráfagas de hasta 26 km/h que traerán aire más seco.

La mínima provincial rondará los 13°C en San Vicente y zonas altas de las serranías, mientras que la máxima llegará a 26°C en la zona centro y en Posadas.

Recomendaciones

Ante la vigencia del alerta amarilla, se recomienda:

  • Limpiar los desagües domiciliarios
  • No manipular artefactos eléctricos a la intemperie
  • Conducir con precaución en rutas provinciales por posibles anegamientos temporarios y reducción de visibilidad

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