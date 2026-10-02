Murió un motociclista de 51 años tras chocar en la ruta 201

Un hombre de 51 años murió este viernes por la tarde tras un choque entre dos motocicletas en la Ruta Provincial 201, a la altura del kilómetro 26, en jurisdicción de Concepción de la Sierra.

La víctima fue identificada como Ramón Hugo Gonzalvez, quien conducía una moto Zanella de 110 cc en sentido Concepción de la Sierra-Apóstoles junto a su hijo de 15 años.

Cómo fue el siniestro

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 18:40. Por causas que aún se investigan, una motocicleta Rouser NS de 200 cc, guiada por un joven de 24 años, colisionó por detrás a la Zanella que circulaba en la misma dirección.

Producto del impacto, los tres involucrados sufrieron lesiones de distinta gravedad y fueron trasladados de urgencia al hospital de la zona. Minutos después, las autoridades médicas confirmaron el fallecimiento de Gonzalvez.

Pericias y causa judicial

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica para determinar la mecánica exacta del choque. La causa quedó a cargo de la dependencia policial interviniente, a la espera del avance de las actuaciones judiciales.