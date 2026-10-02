De estancia ganadera a parque nacional: volvieron especies extintas en Corrientes

Durante décadas, Rincón del Socorro fue una estancia ganadera de 12.000 hectáreas en Corrientes. A comienzos de este siglo, esas tierras cambiaron de destino: 11.600 de sus 12.000 hectáreas fueron donadas y hoy integran el Parque Nacional Iberá. Las 400 restantes quedaron en manos de la Fundación Rewilding Argentina.

El establecimiento fue comprado por Douglas y Kristine Tompkins, que impulsaron un proyecto para recuperar los ambientes naturales de la zona. La transformación incluyó la restauración de pastizales y la recuperación de animales que habían desaparecido por la actividad humana.

El regreso del oso hormiguero gigante

Una de las especies recuperadas fue el oso hormiguero gigante, considerado extinto en la provincia desde mediados del siglo XX. En 2007, Rincón del Socorro fue elegida para liberar a la primera pareja dentro del programa de reintroducción del Parque Nacional Iberá.

Actualmente, la zona cuenta con una población autosustentable de osos hormigueros, incluso con ejemplares nacidos en estado silvestre. Desde el inicio del programa también fueron rescatados más de 130 osos hormigueros huérfanos procedentes de otras provincias.

El venado de las pampas, otra especie recuperada

El venado de las pampas regresó a Rincón del Socorro en 2015, cuando comenzó la formación de una nueva población a partir del traslado de ejemplares. Con los años, los animales se reprodujeron y el núcleo se consolidó.

Hoy esa población es considerada autosustentable y ya se registraron nuevas crías nacidas en estado silvestre.

La mayor parte de las 12.000 hectáreas de la antigua estancia integra hoy un área protegida donde volvieron a vivir especies que habían desaparecido de la región.