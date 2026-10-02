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El Vivero Municipal mantiene las plantas de tres espacios de la ciudad

Personal del Vivero Municipal trabaja en el acondicionamiento y mantenimiento de plantas en el parterre de Hipólito Yrigoyen y Av. San Martín, la Casa del Bicentenario y el Hospital.

Por WebMaster 1 min de lectura29 visualizaciones
El Vivero Municipal mantiene las plantas de tres espacios de la ciudad

El Vivero Municipal lleva adelante tareas de acondicionamiento y mantenimiento de plantas en distintos puntos de la ciudad.

Dónde se trabaja

  • Parterre de Hipólito Yrigoyen y Av. San Martín
  • Casa del Bicentenario
  • Hospital

Cuidado de los espacios verdes

Las tareas apuntan al cuidado y embellecimiento de los espacios verdes de la ciudad, según informó el Vivero Municipal.

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