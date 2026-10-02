El Vivero Municipal mantiene las plantas de tres espacios de la ciudad

Personal del Vivero Municipal trabaja en el acondicionamiento y mantenimiento de plantas en el parterre de Hipólito Yrigoyen y Av. San Martín, la Casa del Bicentenario y el Hospital.

Por WebMaster 2 de octubre de 2026 · 09:36 1 min de lectura 29 visualizaciones

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El Vivero Municipal lleva adelante tareas de acondicionamiento y mantenimiento de plantas en distintos puntos de la ciudad. Dónde se trabaja Parterre de Hipólito Yrigoyen y Av. San Martín

Casa del Bicentenario

Hospital Cuidado de los espacios verdes Las tareas apuntan al cuidado y embellecimiento de los espacios verdes de la ciudad, según informó el Vivero Municipal.

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