Valentín Gómez, convocado a la Selección Argentina para la fecha FIFA

Valentín Gómez fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para la fecha FIFA y puede debutar en la Mayor este miércoles ante Bolivia en Córdoba. El defensor central, de 23 años y surgido de Vélez Sarsfield, integra una lista de 33 futbolistas para el partido que se jugará desde las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje del colombiano Jhon Ospina.

Es la primera citación de Gómez al seleccionado mayor. Su llegada se produce después del retiro de Nicolás Otamendi, en un proceso posterior al Mundial 2026 en el que Scaloni busca variantes para renovar el plantel. Lisandro Martínez y Cristian Romero se mantienen como titulares en la zaga central, por lo que Gómez aparece como alternativa para ese puesto.

De Vélez a Europa

Gómez surgió de las inferiores de Vélez y debutó en Primera en febrero de 2022, con 18 años. En marzo de 2024 renovó su contrato y se convirtió en uno de los capitanes del equipo. Fue titular y una de las figuras de Vélez en el título de la Liga Profesional de diciembre de 2024.

Su salida al exterior tuvo varios intentos fallidos:

En febrero de 2025, el empresario estadounidense Foster Gillett acordó con Vélez ejecutar la cláusula de rescisión para venderlo a otro club. El dinero no apareció, la institución no firmó su desvinculación y Udinese desistió de contratarlo al vencer el plazo para inscribir jugadores en Italia.

La negociación con River Plate se frustró: el City Group compró su pase, pero la transferencia se cayó porque Gómez no superó la revisión médica por un síndrome meniscal en la rodilla izquierda.

Cruzeiro tampoco llegó a un acuerdo con Vélez por la forma de pago.

El presente en Betis y la chance en la Mayor

Real Betis terminó siendo su destino: firmó con el club español en julio de 2025. El equipo marcha tercero en La Liga y consiguió la clasificación a la Liga de Campeones. En ese contexto, el defensor atraviesa un buen momento y busca sumar sus primeros minutos con la camiseta del seleccionado. Gómez es oriundo de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.

Thiago Almada, Juan Foyth y Tobías Andrada fueron desafectados de la convocatoria por lesiones. El partido ante Bolivia será el primero de los tres amistosos programados para esta fecha FIFA y se podrá ver por TyC Sports y Telefe, además de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.