Enzo Fernández vuelve ante Burkina Faso tras cumplir la suspensión
El mediocampista no jugó ante Bolivia porque debía una fecha de sanción por su expulsión en la final del Mundial 2026. El sábado, en el Monumental, queda habilitado para volver a ser tenido en cuenta por Scaloni.
La ausencia de Enzo Fernández en el amistoso de Argentina ante Bolivia no se debió a una lesión ni a una decisión táctica. El mediocampista arrastraba una fecha de suspensión pendiente por su expulsión en la final del Mundial 2026 ante España y la cumplió en ese partido.
Como el encuentro ante Bolivia fue considerado un amistoso internacional de Clase A, Fernández pudo purgar allí el castigo. Con la sanción ya cumplida, quedó habilitado para volver a jugar con la Selección.
Cuándo vuelve a jugar
Si no surge ningún inconveniente físico, Scaloni podrá tenerlo en cuenta para el partido frente a Burkina Faso, previsto para este sábado 3 de octubre en el estadio Monumental. Ese encuentro será uno de los compromisos previos a la despedida de Lionel Messi, que tendrá lugar ante Benín.
Otros sancionados
Enzo Fernández no fue el único integrante de la delegación que debía cumplir una suspensión derivada de los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España:
- Leandro Paredes recibió una sanción de 10 fechas y comenzó a cumplirla durante esta ventana de partidos internacionales.
- Nahuel Molina acumuló siete jornadas de suspensión y también debía empezar a purgar su castigo en estos encuentros.
- Thiago Almada recibió una fecha de suspensión, por lo que quedó en condiciones de cumplirla durante el inicio de esta gira.
- Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, fue sancionado con tres partidos.
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