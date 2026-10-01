Enzo Fernández vuelve ante Burkina Faso tras cumplir la suspensión

La ausencia de Enzo Fernández en el amistoso de Argentina ante Bolivia no se debió a una lesión ni a una decisión táctica. El mediocampista arrastraba una fecha de suspensión pendiente por su expulsión en la final del Mundial 2026 ante España y la cumplió en ese partido.

Como el encuentro ante Bolivia fue considerado un amistoso internacional de Clase A, Fernández pudo purgar allí el castigo. Con la sanción ya cumplida, quedó habilitado para volver a jugar con la Selección.

Cuándo vuelve a jugar

Si no surge ningún inconveniente físico, Scaloni podrá tenerlo en cuenta para el partido frente a Burkina Faso, previsto para este sábado 3 de octubre en el estadio Monumental. Ese encuentro será uno de los compromisos previos a la despedida de Lionel Messi, que tendrá lugar ante Benín.

Otros sancionados

Enzo Fernández no fue el único integrante de la delegación que debía cumplir una suspensión derivada de los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España: