Garaví incorporó un colectivo y una Kangoo al municipio
El intendente Jerobán Márquez presentó las nuevas unidades y agradeció la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés para conseguirlas.
Nuevas unidades para el parque automotor municipal
El intendente de Garaví, Jerobán Márquez, presentó oficialmente la incorporación de un nuevo colectivo y una unidad Kangoo al parque automotor del municipio.
Según informó el municipio, ambos vehículos quedarán al servicio de la comunidad y buscan fortalecer la capacidad operativa de la localidad para brindar servicios a los vecinos.
Agradecimiento a la gestión provincial
Márquez agradeció al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y a su equipo por el acompañamiento en las gestiones que permitieron concretar la incorporación de las unidades.
"Desde el primer día dijimos que había que gestionar, viajar, insistir y no bajar los brazos. Hoy vemos el resultado", expresó el intendente al presentar los vehículos.
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