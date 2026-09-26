Garaví incorporó un colectivo y una Kangoo al municipio

Nuevas unidades para el parque automotor municipal

El intendente de Garaví, Jerobán Márquez, presentó oficialmente la incorporación de un nuevo colectivo y una unidad Kangoo al parque automotor del municipio.

Según informó el municipio, ambos vehículos quedarán al servicio de la comunidad y buscan fortalecer la capacidad operativa de la localidad para brindar servicios a los vecinos.

Agradecimiento a la gestión provincial

Márquez agradeció al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y a su equipo por el acompañamiento en las gestiones que permitieron concretar la incorporación de las unidades.

"Desde el primer día dijimos que había que gestionar, viajar, insistir y no bajar los brazos. Hoy vemos el resultado", expresó el intendente al presentar los vehículos.