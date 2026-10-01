Argentina goleó 4-0 a Bolivia en el Kempes
La selección argentina arrancó su etapa post Mundial con una goleada por 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo mostró un rendimiento sólido en su primer partido tras la cita mundialista.
Por WebMaster 1 min de lectura96 visualizaciones
Un arranque contundente
La selección argentina inició su camino después del Mundial con una goleada por 4-0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. El partido, disputado en Córdoba, marcó el regreso del equipo a la actividad oficial tras la cita mundialista.
Detalles del partido
- Argentina se impuso con autoridad y no dejó dudas sobre el resultado.
- El encuentro se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba.
- El equipo mostró un funcionamiento aceitado en su primera presentación post Mundial.
Lo que viene
Con este resultado, la selección argentina suma confianza de cara a sus próximos compromisos internacionales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa con su preparación para los desafíos que se avecinan en el calendario futbolístico.
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