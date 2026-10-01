Octubre Rosa: la detección temprana del cáncer de mama, clave

Durante todo el mes se promueve la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de los controles periódicos. La detección temprana mejora las chances de tratamiento.

Por WebMaster 1 de octubre de 2026 · 15:59 1 min de lectura 22 visualizaciones

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Un mes para concientizar sobre el cáncer de mama Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, una iniciativa que busca promover los controles periódicos y la consulta con profesionales de la salud. La detección temprana es fundamental para mejorar las chances de tratamiento. Realizar los controles periódicos indicados por el médico.

Consultar ante cualquier duda con profesionales de la salud.

Sostener el cuidado del cuerpo durante todo el año. La prevención, en el centro de la campaña La campaña insiste en que la prevención y la detección temprana son las herramientas centrales frente a esta enfermedad. Por eso, el mensaje se repite durante todo el mes: cuidarse también es quererse.

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