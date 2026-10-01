Sin recolección de residuos el viernes 2 de octubre
El servicio se interrumpe por el Día de los Recolectores de Residuos. Piden no sacar la basura a la vía pública durante esa jornada y se retoma el sábado con normalidad.
Por WebMaster 1 min de lectura22 visualizaciones
Servicio interrumpido
Este viernes 2 de octubre no habrá recolección de residuos en el distrito, según informaron las autoridades. La interrupción se debe a la celebración del Día de los Recolectores de Residuos.
Recomendación a los vecinos
- No sacar los residuos a la vía pública durante esa jornada.
- El servicio se retomará con normalidad el sábado.
Se solicita a los vecinos colaborar para evitar la acumulación de basura en las calles.
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