Sin recolección de residuos el viernes 2 de octubre

El servicio se interrumpe por el Día de los Recolectores de Residuos. Piden no sacar la basura a la vía pública durante esa jornada y se retoma el sábado con normalidad.

Por WebMaster 1 de octubre de 2026 · 15:57 1 min de lectura 22 visualizaciones

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Servicio interrumpido Este viernes 2 de octubre no habrá recolección de residuos en el distrito, según informaron las autoridades. La interrupción se debe a la celebración del Día de los Recolectores de Residuos. Recomendación a los vecinos No sacar los residuos a la vía pública durante esa jornada.

El servicio se retomará con normalidad el sábado. Se solicita a los vecinos colaborar para evitar la acumulación de basura en las calles.

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