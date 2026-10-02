Secuestran 94 kilos de marihuana en Paso de la Patria

La Prefectura Naval Argentina secuestró 94 kilos de marihuana en la localidad balnearia de Paso de la Patria, Corrientes, valuados en más de 360 millones de pesos, según informó la fuerza.

El procedimiento se inició durante la madrugada, cuando una patrulla que vigilaba puntos estratégicos de la frontera fluvial detectó un movimiento sospechoso mediante cámaras térmicas.

El operativo

Los efectivos observaron el cruce de una embarcación a motor que provenía de la costa paraguaya y avanzaba hacia territorio argentino, a la altura del kilómetro 1.239 del río Paraná, cerca de la desembocadura del arroyo Huajó.

Al tocar tierra, los tripulantes de la lancha comenzaron a descargar bultos a gran velocidad y emprendieron el regreso hacia Paraguay. En la costa argentina, un grupo de hombres cargaba las bolsas tipo arpillera en varias motocicletas.

Cuando los uniformados se desplegaron sobre el lugar, los sospechosos aceleraron los rodados y abandonaron la carga. Algunos escaparon a pie hacia una zona de vegetación y montes nativos, amparados por la oscuridad.

La carga incautada

Tras asegurar el perímetro y rastrillar el área con canes adiestrados, el personal de Prefectura halló un motovehículo abandonado y 10 bultos de grandes dimensiones.

Al abrir el cargamento ante testigos, los uniformados contabilizaron:

17 bolsas termoselladas con cogollos de marihuana de máxima pureza, con un peso de 32 kilogramos.

84 panes de marihuana prensada, que totalizaron 62 kilogramos.

El cargamento sumó 94 kilos de cannabis sativa. La causa quedó a disposición de la Fiscalía Federal de Corrientes, área de Atención Inicial, a cargo de la Dra. Melina Beatriz Perborell.