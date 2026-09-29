Garruchos festejó sus 149 años con desfile y autoridades
La localidad correntina conmemoró un nuevo aniversario de su fundación con el acto central y el desfile cívico-militar. Participaron el intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, y la ministra de Educación, Ana Miño.
Por WebMaster 1 min de lectura30 visualizaciones
Garruchos celebró el 149º aniversario de su fundación con el acto central y el desfile cívico-militar, que reunió a vecinos, instituciones y autoridades.
Presencias
- El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, acompañó al intendente de Garruchos, Marcelo Fabián Scotto.
- También participó la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, junto a autoridades provinciales y municipales.
La jornada
La celebración incluyó el tradicional desfile y contó con la participación de la comunidad. El acto sirvió para conmemorar la historia y las tradiciones de la localidad.
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