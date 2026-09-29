Garruchos festejó sus 149 años con desfile y autoridades

La localidad correntina conmemoró un nuevo aniversario de su fundación con el acto central y el desfile cívico-militar. Participaron el intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, y la ministra de Educación, Ana Miño.

Por WebMaster 29 de septiembre de 2026 · 08:05 1 min de lectura 30 visualizaciones

1 1 corazón

Garruchos celebró el 149º aniversario de su fundación con el acto central y el desfile cívico-militar, que reunió a vecinos, instituciones y autoridades. Presencias El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, acompañó al intendente de Garruchos, Marcelo Fabián Scotto.

También participó la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, junto a autoridades provinciales y municipales. La jornada La celebración incluyó el tradicional desfile y contó con la participación de la comunidad. El acto sirvió para conmemorar la historia y las tradiciones de la localidad.

Comentarios Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también. Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas