Corrientes lidera el salto exportador de madera argentina

Un crecimiento concentrado en grandes empresas

Las exportaciones argentinas de madera aserrada crecieron 25% entre enero y agosto de 2026 y sumaron US$107 millones, según un reporte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El rubro fue uno de los de mayor expansión dentro de una agroindustria que en el mismo período exportó un volumen récord de 84,26 millones de toneladas a 135 mercados.

Detrás de ese número nacional aparece un dato clave: el salto exportador está concentrado en operaciones industriales de gran escala, y entre ellas tienen un peso decisivo empresas instaladas en Corrientes. La expansión de la actividad en Virasoro incorporó capacidad productiva que impacta de lleno en los volúmenes totales del país.

El especialista en comercio internacional Carlos Berninger explicó que el aumento de las exportaciones es real, pero remarcó que conviene analizar qué productos y empresas lo explican. En ese análisis mencionó a ACON Timber, el aserradero de mayor capacidad del país, radicado en Virasoro, junto a otras grandes forestales de la región. Según su lectura, el crecimiento no responde a una mayor cantidad de pymes sumándose al comercio exterior, sino a compañías de gran escala con capacidad de sostener volúmenes altos.

Virasoro, polo industrial en expansión

La industria forestal correntina modificó su mapa productivo en los últimos años: la disponibilidad de materia prima, las inversiones y la incorporación de capacidad de procesamiento permitieron pasar de una actividad centrada en la producción forestal a una estructura con mayor transformación y salida exportadora.

Virasoro se consolidó como uno de los principales polos industriales de esa transformación. La exportación funciona, además, como una vía de escape frente a la caída del consumo interno.

Ese crecimiento externo, sin embargo, no representa una recuperación pareja de toda la cadena. Mientras las grandes operaciones sostienen volúmenes de exportación, varias pymes tienen dificultades para mantener sus líneas de producción, sobre todo las de mayor valor agregado. En Misiones, algunas empresas redujeron sus ventas externas de molduras y otros productos elaborados, y optan por comercializar madera rústica ante el aumento de los costos de mano de obra, reproceso y logística.

Según el resumen ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA), elaborado por el asesor en comercio exterior Gustavo Cetrángolo, las exportaciones de madera aserrada de pino subieron 22,89% en los primeros ocho meses de 2026 frente a igual período de 2025. El documento advierte que el crecimiento empieza a mostrar señales de estabilización, en parte porque la comparación interanual ya incluye meses con la nueva capacidad industrial en marcha. Las exportaciones de molduras crecieron 17,05% en el mismo lapso, aunque esa mejora no alcanza para revertir las dificultades estructurales del sector.

Exportar para sostener la actividad, con costos que aprietan

El escenario actual combina exportaciones en alza con un mercado interno debilitado. Para Berninger, muchas empresas sostienen las ventas externas como herramienta para generar caja y afrontar gastos operativos y salarios. "Las exportaciones de madera se mantienen porque no hay mercado interno", sostuvo, y consideró que la caída del consumo local fue mayor que el incremento de las ventas externas.

Esa dinámica genera una brecha dentro de la cadena: las compañías de mayor escala, con recursos forestales propios, experiencia internacional y capacidad de inversión, tienen más herramientas para sostenerse. Las empresas chicas, en cambio, enfrentan más dificultades para absorber costos y conservar producción con valor agregado.

La competitividad externa sigue condicionada por los costos logísticos y energéticos:

La logística puede representar entre 30% y casi 50% del valor FOB final.

del valor FOB final. La incidencia de la electricidad en la estructura de costos pasó de 3%-4% a 6%-7% , sin margen para trasladarlo a precios.

, sin margen para trasladarlo a precios. Las tasas de interés y la menor disponibilidad de financiamiento llevan a varias industrias a postergar inversiones o reducir actividad.

En ese contexto, Corrientes gana visibilidad dentro de las exportaciones argentinas de madera, con Virasoro como epicentro de una capacidad industrial que explica buena parte del crecimiento en los envíos externos.