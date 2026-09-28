Valdés viaja a París buscando el éxito inversor logrado en Nueva York

Corrientes vuelve a la agenda internacional

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, integrará la comitiva argentina que viajará a París para participar de la segunda edición de la Argentina Week, el evento que el presidente Javier Milei encabezará entre este miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre con el objetivo de captar inversiones europeas para sectores estratégicos de la economía nacional.

El encuentro, organizado por la Embajada argentina en Francia a cargo de Ian Sielecki, reunirá durante tres jornadas a ministros nacionales, a más de diez gobernadores de distintos signos políticos y a empresarios locales e internacionales, en sedes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio. El cierre está previsto para la noche del viernes 2 de octubre, con una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

Valdés viajará junto a otros gobernadores de economías regionales agroindustriales, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).

El antecedente de Nueva York

La presencia correntina en París busca repetir el rol que Valdés tuvo en marzo pasado, cuando la Argentina Week se realizó por primera vez en Nueva York. Allí, el gobernador encabezó una agenda con reuniones en Amazon, encuentros con fondos de inversión en JPMorgan Chase y Bank of America, y un espacio de diálogo con otros gobernadores junto a Susan Segal, directora ejecutiva del Council of the Americas.

En esa oportunidad, Valdés había señalado que la provincia buscaba mostrar "una oferta productiva de excelencia" ante los mercados internacionales, y que con Amazon se avanzó en herramientas de innovación estatal y en un programa de entrenamiento de talentos para la provincia.

De ese viaje quedaron canales de diálogo con inversores en forestoindustria, producción arrocera, horticultura y fruticultura, además de acuerdos de cooperación tecnológica para la gestión estatal. Corrientes llegó a ese encuentro como la principal potencia forestal del país, con más de 500.000 hectáreas implantadas, y como el mayor productor y exportador nacional de arroz.

Empresarios de peso y el contexto económico

La cumbre de París combina la presencia de gobernadores con sectores productivos en paneles sobre energía, minería, agro, infraestructura, comercio internacional y tecnología. Entre los empresarios confirmados figuran Horacio Marín (YPF) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía), junto a representantes de Total, Glencore, Renault y Louis Dreyfus, un marco que podría abrir diálogo para los sectores forestal y arrocero de la provincia.

El viaje se da pocos días después de conocerse datos económicos nacionales: según el Indec, la pobreza subió al 32,3% en el primer semestre de 2026, mientras que la actividad económica cayó 2,9% en julio respecto de junio. En ese marco, la participación de gobernadores de distintos signos políticos apunta a mostrar consenso federal en torno a la estrategia de apertura económica del Gobierno nacional.

Milei tendrá además agenda bilateral propia: el jueves 1 de octubre se reunirá con Macron, y al día siguiente participará de un acto junto al economista Philippe Aghion, premio Nobel de Economía 2025, distinguidos por el Paris Economic Forum como los dos economistas más influyentes del mundo.