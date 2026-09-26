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Virasoro homenajeó a pioneros por su Centenario

La ciudad entregó reconocimientos a familiares de once hombres y mujeres considerados parte de su historia fundacional, en un acto enmarcado en los festejos por los 100 años.

Por WebMaster 1 min de lectura27 visualizaciones
Virasoro homenajeó a pioneros por su Centenario

Un acto por los 100 años de la ciudad

Gobernador Virasoro realizó un acto de reconocimiento a hombres y mujeres considerados pioneros en la historia de la ciudad, en el marco de los festejos por su Centenario.

La entrega de los reconocimientos estuvo a cargo del intendente Guillermo de la Cruz y la viceintendenta Julieta Canoniero, junto a la profesora María Alicia Soto, quien organizó la actividad.

Quiénes fueron homenajeados

Los reconocimientos no fueron recibidos por los propios homenajeados sino por sus familiares, ya que se trata de personas vinculadas a los orígenes de Virasoro.

Recibieron familiares de:
Don Adolfo “Tocó” Navajas
Robustiano González
Clara Schneider de Soto
Alicia Salvador de Quijano
María Devoto de De La Cruz
Carlos Raúl Chamorro
Francisco Esteban Vignolo
Atilio Ramos
Victoriana Delgado de Soto
Ángela Noelia Báez de Navajas
Laura René Soto

Se dio en un año de celebraciones especiales para la ciudad, que este 2026 cumple cien años de historia.

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