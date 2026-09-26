Virasoro homenajeó a pioneros por su Centenario

Un acto por los 100 años de la ciudad

Gobernador Virasoro realizó un acto de reconocimiento a hombres y mujeres considerados pioneros en la historia de la ciudad, en el marco de los festejos por su Centenario.

La entrega de los reconocimientos estuvo a cargo del intendente Guillermo de la Cruz y la viceintendenta Julieta Canoniero, junto a la profesora María Alicia Soto, quien organizó la actividad.

Quiénes fueron homenajeados

Los reconocimientos no fueron recibidos por los propios homenajeados sino por sus familiares, ya que se trata de personas vinculadas a los orígenes de Virasoro.

Recibieron familiares de:

Don Adolfo “Tocó” Navajas

Robustiano González

Clara Schneider de Soto

Alicia Salvador de Quijano

María Devoto de De La Cruz

Carlos Raúl Chamorro

Francisco Esteban Vignolo

Atilio Ramos

Victoriana Delgado de Soto

Ángela Noelia Báez de Navajas

Laura René Soto

Se dio en un año de celebraciones especiales para la ciudad, que este 2026 cumple cien años de historia.