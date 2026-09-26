Detienen en Misiones a sospechoso del robo en aeroclub de Santo Tomé

Un operativo interprovincial con arresto en Misiones

Un despliegue policial que combinó fuerzas de Corrientes y Misiones logró la detención de Diego Armando Magallanes, de 44 años, señalado por su participación en el robo ocurrido días atrás en el aeroclub de Santo Tomé. El procedimiento se realizó este viernes en una vivienda del Barrio Progreso 1, en la localidad misionera de San Ignacio.

El allanamiento fue ordenado por la jueza de Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial de Corrientes, Sara Marina Durán, mediante un exhorto tramitado ante el Juzgado de Jardín América. Durante el operativo, la policía secuestró:

un automóvil Peugeot 408, con sus llaves y documentación

el Documento Nacional de Identidad del detenido, hallado en una segunda propiedad requisada sobre calle Paraguay

El operativo estuvo a cargo de altos mandos de la Policía de Corrientes: el comisario general Miguel Gauna, director de Coordinación e Interior; el comisario mayor Manuel Fernández, titular de la Unidad Regional Quinta; y el comisario mayor Cristian Cabral, jefe de la Comisaría Primera. Participaron brigadas de Corrientes Capital, Gobernador Virasoro y Santo Tomé, en coordinación con la Comisaría de San Ignacio de la Policía de Misiones.

Cómo fue el robo y qué falta esclarecer

El hecho investigado ocurrió durante la noche en las instalaciones del aeroclub de Santo Tomé y afectó a una empresa de Apóstoles, Misiones, que brinda servicios al sector forestal. Los ladrones se llevaron dos motocicletas y una camioneta Toyota.

La camioneta fue recuperada al día siguiente, abandonada en las afueras de Gobernador Virasoro, con las llaves puestas y la alarma desactivada. Pese a ese hallazgo, los responsables del robo permanecieron prófugos hasta el arresto de Magallanes.

Según confirmaron los investigadores, hay otras dos personas ya identificadas como implicadas en el hecho, por lo que se esperan nuevos operativos en las próximas horas.