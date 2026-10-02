Éxito total: Virasoro y Paso de la Patria promocionaron su oferta turística en la FIT

Las localidades correntinas de Gobernador Virasoro y Paso de la Patria participaron de la última edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, uno de los encuentros más importantes del sector en el continente. Cada una llevó su oferta de naturaleza, cultura, historia y producción.

Virasoro y su centenario

La Dirección de Turismo de Gobernador Virasoro promocionó en la feria la historia de la ciudad, que acaba de cumplir cien años desde la imposición de su nombre, junto con sus atractivos culturales, naturales y productivos.

Según el área de Turismo municipal, la presencia en el evento sirvió para fortalecer vínculos institucionales, entablar contactos comerciales y abrir nuevas vías de difusión para la ciudad.

Paso de la Patria, con su realeza turística

La delegación de Paso de la Patria estuvo encabezada por el intendente Oscar Armando García, el presidente del Instituto de Cultura y Turismo, Alfredo Blanco, la directora de Turismo, Ayelén Zalazar, y el director de Cultura, Maximiliano Canteros.

El stand de la localidad se destacó por el colorido de su realeza turística y cultural. Viajaron la reina de la 61ª Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, Sol Vogt; la primera princesa, Cintia Balmaceda; y la reina de la 7ª Fiesta Provincial del Estofado, Lua Escobar.

El objetivo declarado por el Municipio fue consolidar a Paso de la Patria como destino de naturaleza, pesca deportiva, cultura y tradición, y acercar sus propuestas a nuevos públicos y mercados nacionales e internacionales.