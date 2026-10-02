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Avanza la puesta en valor del Paseo del Centro

La obra busca recuperar el sector y ofrecer un espacio más cómodo para vecinos y visitantes. Los trabajos ya comenzaron y el paseo empieza a mostrar una nueva fisonomía.

Por WebMaster 1 min de lectura30 visualizaciones
Avanza la puesta en valor del Paseo del Centro

Renovación en marcha

La puesta en valor del Paseo del Centro ya está en ejecución. Los trabajos apuntan a recuperar este sector y brindar un espacio más cómodo y agradable para vecinos y visitantes.

  • Las mejoras se concentran en el Paseo del Centro.
  • El objetivo es renovar el espacio y mejorar la experiencia de quienes lo recorren.
  • La obra avanza y el sector comienza a tomar una nueva forma.

Un espacio en transformación

El paseo empieza a mostrar un nuevo aspecto a medida que progresan las tareas. La intervención busca poner en valor el lugar y optimizar su uso cotidiano.

La obra continúa en desarrollo y se espera que el espacio quede renovado para el disfrute de la comunidad.

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