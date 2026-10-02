Avanza la puesta en valor del Paseo del Centro
La obra busca recuperar el sector y ofrecer un espacio más cómodo para vecinos y visitantes. Los trabajos ya comenzaron y el paseo empieza a mostrar una nueva fisonomía.
Por WebMaster 1 min de lectura30 visualizaciones
Renovación en marcha
La puesta en valor del Paseo del Centro ya está en ejecución. Los trabajos apuntan a recuperar este sector y brindar un espacio más cómodo y agradable para vecinos y visitantes.
- Las mejoras se concentran en el Paseo del Centro.
- El objetivo es renovar el espacio y mejorar la experiencia de quienes lo recorren.
- La obra avanza y el sector comienza a tomar una nueva forma.
Un espacio en transformación
El paseo empieza a mostrar un nuevo aspecto a medida que progresan las tareas. La intervención busca poner en valor el lugar y optimizar su uso cotidiano.
La obra continúa en desarrollo y se espera que el espacio quede renovado para el disfrute de la comunidad.
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