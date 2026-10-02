Avanza la puesta en valor del Paseo del Centro

Renovación en marcha

La puesta en valor del Paseo del Centro ya está en ejecución. Los trabajos apuntan a recuperar este sector y brindar un espacio más cómodo y agradable para vecinos y visitantes.

Las mejoras se concentran en el Paseo del Centro.

El objetivo es renovar el espacio y mejorar la experiencia de quienes lo recorren.

La obra avanza y el sector comienza a tomar una nueva forma.

Un espacio en transformación

El paseo empieza a mostrar un nuevo aspecto a medida que progresan las tareas. La intervención busca poner en valor el lugar y optimizar su uso cotidiano.

La obra continúa en desarrollo y se espera que el espacio quede renovado para el disfrute de la comunidad.