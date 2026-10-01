Recuperan 41 vaquillas extraviadas en un campo de Corrientes

Un lote de 41 vaquillas que se habían extraviado fue recuperado y restituido a su propietario en Corrientes. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía Rural y Ecológica de La Cruz.

El aviso y la búsqueda

La alerta llegó por teléfono desde el establecimiento "Ñanderoga", ubicado a la vera de la Ruta Provincial 40. El personal del campo encontró decenas de animales ajenos pastando dentro de sus límites y avisó a las autoridades ante la sospecha de un movimiento irregular de hacienda.

Una comisión policial de la base de La Cruz, encabezada por el comisario mayor Fernández, se trasladó al lugar. Los uniformados recorrieron cerca de 200 kilómetros por caminos vecinales y rutas de la región para llegar al campo.

La identificación del ganado

Ya en el terreno, los agentes rurales revisaron una por una las marcas a fuego y las señales en las orejas del ganado. El cotejo de esos registros con los datos oficiales permitió determinar que los animales pertenecían al establecimiento "San Juan Corá", ubicado a unos 20 kilómetros del punto del hallazgo.

Las autoridades se comunicaron con los responsables de "San Juan Corá". A las pocas horas, el encargado del campo se presentó en el lugar y reconoció formalmente a cada uno de los ejemplares.

La restitución

El operativo se completó bajo la supervisión de la Fiscalía de Paso de los Libres, que avaló los peritajes y ordenó la restitución inmediata de los animales.

Tras varias horas de trabajo, las 41 vaquillas regresaron con su dueño.