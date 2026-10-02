Valdés presentó en París el potencial productivo de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presentó en París el potencial productivo de la provincia ante empresas e inversores europeos, en el marco de la Argentina Week. El mandatario integra la comitiva argentina encabezada por el presidente Javier Milei.

Según contó Valdés en sus redes sociales, mantuvo reuniones con empresas y participó de un panel sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Los sectores que expuso

Durante la jornada, el gobernador se refirió a la producción ganadera, bubalina, arrocera, forestal y yerbatera de Corrientes. Planteó que la provincia busca generar mayor valor agregado y ampliar el acceso de sus productos a nuevos mercados.

"Queremos consolidarnos como provincia industrial, por eso presenté el potencial de Corrientes y el camino que estamos llevando para lograrlo", escribió.

Inversiones y puertos

Valdés también presentó las inversiones recientes vinculadas con la producción de madera contralaminada (CLT) y los proyectos para construir nuevos puertos. El objetivo, según expresó, es mejorar la conexión entre la producción, la industria y los mercados internacionales.

"Mostrar Corrientes al mundo, consolidar el rumbo y aportar al desarrollo de la Argentina", resumió el gobernador sobre el planteo que llevó a París.