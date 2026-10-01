Denunció el robo de una vaca y su ternero, pero estaban atrapados en un arroyo

Un productor de Colonia Yacutinga denunció la desaparición de una vaca y su ternero de un corral y sospechó de un robo. Pidió ayuda a la Policía Rural y el operativo terminó con un desenlace distinto: los animales habían caído a un arroyo y no podían salir por sus propios medios.

El rastrillaje

Tras recibir el aviso, efectivos de la División Delitos Rurales Yacutinga, dependiente de la Unidad Regional IX, recorrieron la zona. Primero revisaron los sectores de vegetación cercanos al establecimiento y luego extendieron la búsqueda a otros puntos del área rural.

Revisaron la vegetación próxima al corral.

Ampliaron el rastrillaje a otros sectores del área rural.

Siguieron las huellas dejadas por los animales.

El rescate

Las marcas condujeron a los policías hasta un arroyo muy profundo, donde encontraron a la vaca y a su cría dentro del cauce, sin posibilidad de salir. Con el productor presente, los efectivos hicieron las maniobras necesarias para sacarlos del agua y ponerlos a salvo.

Una vez fuera, entregaron los dos animales a su dueño, que comprobó que nadie se los había llevado.