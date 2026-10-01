Buscan a Renata, una adolescente de 15 años, en Monte Caseros

La búsqueda

Efectivos de la Comisaría Distrito Segunda de Monte Caseros buscan a Renata, una adolescente de 15 años que se ausentó de su domicilio. La investigación está a cargo de esa dependencia, con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

Cómo reconocerla

Según la información oficial, la adolescente tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, y tiene ojos marrón claro y cabello negro y corto.

Al momento de ausentarse vestía:

Chomba azul de la Escuela Juan Pablo II

Campera negra inflable

Jeans blancos

Zapatillas posiblemente blancas o negras

Una mochila rosada

Cómo aportar información

La Policía solicitó a quienes puedan aportar datos que permitan localizarla que se comuniquen con la Comisaría Segunda de Monte Caseros al 3794-760490, con la dependencia policial más cercana o a través de los números de emergencia 911 en Capital y 101 en el interior de la provincia.

Toda información que contribuya a encontrar a la adolescente es considerada de importancia para la investigación.