Buscan a Renata, una adolescente de 15 años, en Monte Caseros
La joven se ausentó de su domicilio y la Policía de Corrientes pide colaboración para encontrarla. Vestía el uniforme de la Escuela Juan Pablo II y llevaba una mochila rosada.
La búsqueda
Efectivos de la Comisaría Distrito Segunda de Monte Caseros buscan a Renata, una adolescente de 15 años que se ausentó de su domicilio. La investigación está a cargo de esa dependencia, con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.
Cómo reconocerla
Según la información oficial, la adolescente tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, y tiene ojos marrón claro y cabello negro y corto.
Al momento de ausentarse vestía:
- Chomba azul de la Escuela Juan Pablo II
- Campera negra inflable
- Jeans blancos
- Zapatillas posiblemente blancas o negras
- Una mochila rosada
Cómo aportar información
La Policía solicitó a quienes puedan aportar datos que permitan localizarla que se comuniquen con la Comisaría Segunda de Monte Caseros al 3794-760490, con la dependencia policial más cercana o a través de los números de emergencia 911 en Capital y 101 en el interior de la provincia.
Toda información que contribuya a encontrar a la adolescente es considerada de importancia para la investigación.
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