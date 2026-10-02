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Clima

El SMN anticipa lluvias por encima de lo normal hasta diciembre

El Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia. El oeste del NOA, en cambio, tendría lluvias por debajo de lo habitual.

Por WebMaster 1 min de lectura79 visualizaciones
El SMN anticipa lluvias por encima de lo normal hasta diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se esperan lluvias superiores a lo normal para octubre, noviembre y diciembre, según su Pronóstico Climático Trimestral. El informe, elaborado el 30 de septiembre, indica que El Niño continuará vigente en los próximos meses.

Las zonas más afectadas

El documento señala que las precipitaciones por encima de lo habitual se concentrarán en:

  • Litoral, con la probabilidad más alta
  • Oeste de Santa Fe
  • Córdoba
  • Centro-sur de Cuyo
  • La Pampa
  • Oeste de Buenos Aires
  • Noreste de la Patagonia

En contraste, el pronóstico para el oeste del NOA es de precipitaciones inferiores a lo normal.

Cómo se elabora el pronóstico

El SMN explicó que el pronóstico climático trimestral se basa en el análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y de modelos estadísticos nacionales, junto con el análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

El organismo también aclaró que existen regiones donde los modelos presentan diferencias en las probabilidades del pronóstico estacional. En condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y en zonas sin otros forzantes, indicó, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33,3% en cada categoría, lo que se conoce como climatología.

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