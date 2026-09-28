Semana con lluvias y máximas de hasta 19 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana con clima inestable, marcada por tormentas y chaparrones intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados, aunque no se descarta que en algún momento se superen los 20.

Cómo sigue el pronóstico día por día

Domingo : tormentas aisladas, vientos del este rotando al noreste y temperaturas de entre 15 y 19 grados. Será la jornada más cálida de la semana .

: tormentas aisladas, vientos del este rotando al noreste y temperaturas de entre 15 y 19 grados. Será la . Lunes: cielo mayormente nublado con chaparrones durante la noche. Mínima de 14 grados y máxima de 19.

Martes: persisten las condiciones inestables, con tormentas aisladas y chaparrones. Vientos del sur y temperaturas de entre 14 y 19 grados.

Miércoles: cielo parcialmente nublado, con mínima de 11 grados y máxima de 18. Vientos del sudeste rotando al este.

Jueves: cielo algo nublado, mismas temperaturas que el miércoles. Vientos del sudeste rotando al norte.

Viernes : el día más fresco de la semana, con mínima de 10 grados y máxima de 18, cielo mayormente nublado y vientos del noreste virando al norte.

: el día más fresco de la semana, con mínima de 10 grados y máxima de 18, cielo mayormente nublado y vientos del noreste virando al norte. Sábado: chaparrones durante la mañana y cielo mayormente nublado el resto del día, con temperaturas de entre 12 y 17 grados.

Un arranque de semana con clima primaveral

Pese a la inestabilidad, el SMN describió el comienzo de la semana como de clima primaveral, con las marcas térmicas más altas concentradas en el domingo y el lunes. A partir de la mitad de semana, las temperaturas empiezan a descender de manera gradual hasta llegar al viernes, el día con menor registro térmico previsto.