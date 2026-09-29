Llovió en Corrientes tras el calor extremo y sigue el alerta por tormentas

La ciudad de Corrientes dejó atrás el calor extremo con lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este martes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para casi toda la provincia.

Las precipitaciones llegaron después de un fin de semana con temperaturas muy altas en la región, donde la sensación térmica superó los 46 grados.

Los registros más altos del país

Según las mediciones oficiales del organismo nacional, las localidades con mayor temperatura fueron:

Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), con 41,4 °C

Orán (Salta), con 41,2 °C

Resistencia (Chaco), con 39,6 °C

Formosa, con 39,4 °C

Qué se espera para las próximas horas

El SMN prevé que los fenómenos climáticos puedan estar acompañados por ráfagas intensas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en breves lapsos. La máxima estimada para este martes es de 26 grados.

Se calcula que la precipitación acumulada oscilará entre 20 y 90 milímetros, con posibilidad de que esos valores se superen de forma puntual en algunos municipios de la provincia.