SMN alertó por lluvias y tormentas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas amarillas, una por lluvia y otra por tormenta, que afectan a varias provincias. Los fenómenos están previstos para este domingo, aunque en algunas zonas se extenderían hasta el lunes o la madrugada del martes.

El nivel amarillo indica que pueden ocurrir fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por eso se recomienda seguir de cerca la evolución del tiempo.

Alerta por lluvia

La alerta por precipitaciones abarca el suroeste de Neuquén, el oeste, este y parte del centro de Río Negro, y el este y parte central de Chubut.

Neuquén : se esperan lluvias durante la tarde de hoy en la zona cordillerana.

: se esperan lluvias durante la tarde de hoy en la zona cordillerana. Río Negro : el fenómeno llegaría a la noche en el este y centro provincial.

: el fenómeno llegaría a la noche en el este y centro provincial. Chubut: las precipitaciones se prevén para la noche y la madrugada del lunes.

En estas regiones se estiman acumulados de entre 10 y 25 milímetros, que podrían superarse en algunos puntos de forma localizada.

Alerta por tormenta

La segunda alerta cubre el norte y centro de La Pampa, el sur de Córdoba y de Santa Fe, buena parte de Buenos Aires y la totalidad de Entre Ríos.

En La Pampa, el fenómeno se ubicaría entre la tarde de hoy y la noche del lunes en el centro, y entre la mañana y la madrugada del martes en el norte. Un esquema similar regiría para el sur de Córdoba y Santa Fe. En Buenos Aires, la tormenta se pronostica entre la mañana de hoy y la madrugada del lunes, según la zona.

El SMN anticipa tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento intensas. Se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse puntualmente.

Recomendaciones

Para ambos escenarios, las autoridades sugieren: