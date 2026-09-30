Ciclogénesis: Paso de los Libres tuvo el segundo acumulado del país

Las lluvias que afectaron al Litoral dejaron registros importantes en varias localidades de Corrientes. Paso de los Libres acumuló 60 milímetros hasta las 9 de este martes y quedó segundo en el ranking nacional de precipitaciones, detrás de Concordia, que registró 101 milímetros, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los registros en Corrientes

Dentro de la provincia, los mayores acumulados se concentraron en:

Paso de los Libres: 60 milímetros

Monte Caseros: 41 milímetros

Mercedes: 37 milímetros

En el ranking nacional, Paso de los Libres se ubicó por encima de localidades como Ceres, Bolívar y Nueve de Julio.

El fenómeno y los alertas

Los registros se dieron en medio de la influencia de una ciclogénesis sobre gran parte del Litoral. El fenómeno provocó que varias provincias del centro y norte argentino permanecieran bajo alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas en diferentes períodos, según explicó el SMN.

Los mayores valores de precipitación en Corrientes se concentraron por el avance del sistema de tormentas que afectó durante las últimas horas a distintos puntos de la región.