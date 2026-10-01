Corrientes: 185 mil familias accederán a tarifas eléctricas diferenciadas

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció que cerca de 185 mil familias de la provincia se beneficiarán con tarifas eléctricas diferenciadas tras la aprobación de la reforma del régimen de Zonas Frías en el Senado nacional.

En declaraciones a Radio Sudamericana, el mandatario explicó que, aunque la normativa no impacta de forma directa en el territorio provincial, la aprobación legislativa permitirá destinar un ahorro fiscal para subsidiar el consumo en regiones cálidas mediante una resolución que la Nación emitiría la próxima semana.

Cómo funcionará el esquema

El esquema proyectado contempla:

Un tope subsidiado de hasta 500 kWh durante los meses de mayor consumo energético, entre noviembre y abril.

Para el resto del año, el límite se fijará en 300 kWh.

La medida está orientada exclusivamente a hogares cuyos ingresos netos familiares totales no superen el valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) determinadas por el Indec.

Valdés destacó que el logro fue resultado de intensas negociaciones articuladas entre los mandatarios y legisladores del bloque del Norte Grande para obtener quórum y dictamen, al tiempo que remarcó que casi la mitad del ahorro generado por la ley se destinará a sostener esta tarifa especial.

Próximos pasos

El gobernador adelantó que, tras la publicación de la resolución nacional, impulsarán un proyecto de ley con el objetivo de consolidar y garantizar este esquema de subsidios de manera permanente en el tiempo.

La medida alcanzará a más de 250 mil familias del NEA y NOA, según lo acordado en la reunión de gobernadores que tuvo lugar en Posadas semanas pasadas. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, había anunciado que el esquema denominado Zonas Cálidas regirá a partir del 1 de noviembre.