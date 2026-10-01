Google lanza Gemini 4 Argon, su modelo de IA más potente

Google DeepMind anunció Gemini 4 Argon, su nuevo modelo de inteligencia artificial de frontera, que comenzó a distribuirse entre un grupo selecto de defensores cibernéticos a través del programa Fairwind. El modelo está diseñado para sostener razonamientos profundos en flujos de trabajo complejos y de largo plazo, y según la empresa ya se usa en tareas internas de programación, investigación y redacción.

Rendimiento y capacidades

Argon alcanzó un 77,9% en DeepSWE v1.1, una prueba que mide el desempeño en tareas reales de ingeniería de software de largo plazo. También lidera el Vals Index, que evalúa el impacto económico en finanzas, programación, derecho e impuestos, y obtuvo el primer puesto en AutomationBench de Zapier con un 51,3%.

El límite de tokens de salida se amplió a 1 millón , frente a los 64.000 anteriores, lo que permite generar cientos de miles de tokens en una sola trayectoria.

, frente a los 64.000 anteriores, lo que permite generar cientos de miles de tokens en una sola trayectoria. En LVBench, que mide comprensión de video largo, Argon alcanzó un 91,7% .

. En CWE-bench v1, sobre remediación de vulnerabilidades, empató en el primer puesto con un 68%.

Ciberseguridad y acceso limitado

El modelo puede encontrar, validar y corregir vulnerabilidades críticas de software de forma autónoma. Para defensores de confianza y equipos internos de Google, se liberará sin las barreras de seguridad cibernética habituales. La empresa Wiz ya lo utiliza en su iniciativa Scan for Good y, según una demostración temprana, el modelo detectó una vulnerabilidad crítica que exponía información personal en un software de salud usado por hospitales de todo el mundo, un riesgo que modelos anteriores no habían identificado.

El lanzamiento se hace de forma gradual. Google participa del proceso voluntario del gobierno de Estados Unidos para el acceso a modelos antes de su publicación y ampliará el acceso a medida que reciba comentarios de los primeros evaluadores. El precio introductorio será de 2 dólares por millón de tokens de entrada y 10 dólares por millón de tokens de salida, con un descuento del 95% para tokens de entrada en caché.

Medidas de seguridad

Antes de una distribución masiva, la empresa refuerza cuatro áreas de protección:

Defensa contra usos indebidos : el modelo está diseñado para rechazar solicitudes dañinas, incluidas las relacionadas con ataques cibernéticos o químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, según el Frontier Safety Framework.

: el modelo está diseñado para rechazar solicitudes dañinas, incluidas las relacionadas con ataques cibernéticos o químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, según el Frontier Safety Framework. Defensa contra inyección de instrucciones : Argon es el modelo más resistente hasta ahora frente a ataques indirectos de prompt injection, según la empresa.

: Argon es el modelo más resistente hasta ahora frente a ataques indirectos de prompt injection, según la empresa. Monitoreo de desalineación : se implementaron mitigaciones que vigilan la cadena de pensamiento y las acciones del modelo, y detienen la ejecución cuando es necesario.

: se implementaron mitigaciones que vigilan la cadena de pensamiento y las acciones del modelo, y detienen la ejecución cuando es necesario. Refuerzo de sistemas: los entornos de prueba se aíslan y sellan antes de entrenamientos o evaluaciones de alto riesgo.

Google afirmó que Gemini 4 Argon apunta a ser una herramienta para desarrolladores, profesionales y empresas, y que la liberación general comenzará con clientes de pago de la API y suscriptores de Google AI Ultra.