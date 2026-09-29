Virasoro celebró su centenario con una jornada de cicloturismo

En el marco de los festejos por el centenario de Gobernador Virasoro, se realizó una jornada de cicloturismo organizada por el grupo de ciclistas que encabeza Reene Ríos.

Una propuesta para toda la comunidad

La actividad reunió a familias, amigos y aficionados al ciclismo, que recorrieron los paisajes de la zona. La convocatoria apuntó a compartir una jornada de deporte y compañerismo en el año del centenario de la ciudad.

Participaron vecinos de distintas edades.

El recorrido permitió disfrutar del entorno natural.

La actividad se enmarcó en los festejos por los 100 años de Virasoro.

Un cierre a puro festejo

Los organizadores destacaron el acompañamiento de la comunidad durante todo el trayecto. La jornada al aire libre sirvió para seguir celebrando el aniversario de la ciudad. Virasoro cumple 100 años y las actividades conmemorativas continuarán a lo largo del año.