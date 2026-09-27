Google prueba compras directas desde Gemini con Flipkart

Un botón de compra dentro del chat

Google comenzó a probar en India una función que permite a los usuarios comprar productos de Flipkart directamente desde Gemini y el modo IA de su buscador, sin salir de la interfaz conversacional. La prueba fue confirmada a través de fuentes con conocimiento del tema y una experiencia verificada por el medio TechCrunch.

En algunos listados de Flipkart aparece un botón de "Comprar" que redirige a un flujo de pago con la marca de Flipkart, integrado dentro de la propia conversación con la IA. Por ahora la función solo está disponible para un grupo reducido de usuarios y un catálogo acotado de productos, entre ellos celulares, electrónica y accesorios móviles.

Según una de las fuentes consultadas, Google planea ampliar esta experiencia a más usuarios durante octubre, antes de que arranque la temporada de ventas festivas en India, uno de los períodos de mayor consumo del año en el país.

Consultada por el tema, una vocera de Google señaló que la empresa "siempre está probando nuevas funciones y experiencias para ayudar a la gente a descubrir y conectar con negocios más fácilmente", aunque no brindó detalles adicionales sobre el alcance ni el cronograma definitivo.

Parte de una estrategia más amplia de comercio con IA

Este test se suma a un movimiento más general de Google y de competidores como OpenAI, que buscan que sus asistentes de inteligencia artificial dejen de limitarse a responder consultas o recomendar productos y empiecen a participar directamente en el proceso de compra.

A comienzos de este año, Google había presentado el Universal Commerce Protocol (UCP), un estándar abierto pensado para que agentes de IA interactúen con comercios en toda la experiencia de compra, incluido el pago. En esa presentación, la empresa había hablado de un checkout alojado por Google mismo.

Sin embargo, la prueba con Flipkart detectada por TechCrunch parece funcionar distinto: el checkout que se abre al tocar el botón de compra lleva la marca de Flipkart, no la de Google, y no está claro qué tecnología lo sostiene por detrás.

Google ya había mencionado a Flipkart como uno de los socios comerciales para desarrollar experiencias de "compra agéntica" en India, sin precisar en ese momento los detalles del test.

La compañía mantiene además un vínculo financiero con Flipkart: en 2024 invirtió unos 350 millones de dólares en la empresa de comercio electrónico, como parte de una ronda liderada por Walmart, su controlante, y quedó con una participación minoritaria.

Amazon queda afuera, por ahora

India es el segundo mercado de internet más grande del mundo, con más de mil millones de usuarios conectados, y allí Flipkart y Amazon compiten de forma directa por los compradores online, en particular durante la temporada festiva, cuando ambas plataformas lanzan sus principales promociones del año.

Según lo observado por TechCrunch, el botón de compra directa no aparece en listados de otros retailers como Amazon, que sí figuran junto a los productos de Flipkart pero sin la opción de completar la compra desde la propia interfaz de la IA. Flipkart no respondió a la consulta enviada por el medio.