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Corrientes será sede del NEA Tech 2026 en octubre

El evento de tecnología e innovación se realizará del 15 al 17 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo, con inscripción gratuita y transmisión por streaming. Reunirá a autoridades de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Por WebMaster 1 min de lectura18 visualizaciones
Corrientes será sede del NEA Tech 2026 en octubre

El Gobierno de Corrientes presentó NEA Tech 2026, un evento de tecnología e innovación que se desarrollará durante tres jornadas en la ciudad de Corrientes. La actividad tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo (MACC), con transmisión simultánea por streaming.

La organización está a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y LNX Group. Participarán autoridades de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, además de empresas, emprendedores tecnológicos e inversores.

Ejes y oradores

La agenda se organiza en cinco ejes:

  • Inteligencia artificial y automatización
  • Blockchain y negocios digitales
  • Emprendimiento tecnológico
  • Transformación digital
  • Inversión y negocios digitales

Entre los oradores confirmados está Santiago Siri, que dará la conferencia magistral “Inteligencia Artificial en Vivo”, con una demostración en tiempo real de prototipado mediante IA aplicada a distintas industrias. También expondrán Rafael Costa “Ragaco”, especialista en inteligencia artificial generativa aplicada a la creatividad, y Nicolás Fernández Miranda, divulgador en neurociencia aplicada al aprendizaje. La organización anticipó que habrá nuevas confirmaciones en las próximas semanas.

Inscripción y ronda de negocios

La inscripción general es gratuita y ya está abierta en el sitio oficial de NEA Tech. Las empresas de base tecnológica que quieran participar de la Ronda de Negocios podrán postularse hasta el 27 de septiembre, con cupos limitados y selección según el perfil de cada empresa.

Durante la presentación, el ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, destacó la articulación entre el sector público y privado y señaló que el objetivo es generar espacios de capacitación y vinculación que permitan avanzar en nuevos proyectos productivos para Corrientes. Por su parte, la directora de Corrientes Telecomunicaciones SAPEM (TelCo), Anita Alegre López, resaltó el trabajo de la empresa para fortalecer la infraestructura tecnológica y la formación de recursos humanos vinculados al desarrollo científico y tecnológico.

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