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Interes General

Premiaron a las escuelas ganadoras del Concurso PET

El JIN N.º 50, la Escuela Sarmiento y el Colegio Raúl Alfonsín se quedaron con el primer puesto en cada nivel. La entrega de premios la organizó la Dirección de Medio Ambiente.

Por WebMaster 1 min de lectura48 visualizaciones
Premiaron a las escuelas ganadoras del Concurso PET

La Dirección de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Local Sostenible, entregó los premios del Concurso PET, del que participaron instituciones educativas de la ciudad.

Los ganadores por nivel

  • Nivel Inicial: JIN N.º 50
  • Nivel Primario: Escuela Sarmiento
  • Nivel Secundario: Colegio Raúl Alfonsín

El concurso se desarrolló junto a distintas instituciones educativas y contó con la participación de docentes, estudiantes y familias, a quienes la organización agradeció tras la premiación.

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