Corrientes: las conexiones a Internet subieron 2,9% interanual

Más de un millón de conexiones en la provincia

En el segundo trimestre de 2026, Corrientes alcanzó 1.112.693 conexiones a Internet entre fijas y móviles, según los últimos datos oficiales del INDEC. El incremento interanual fue del 2,9%, un porcentaje apenas por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 3,3%.

La provincia registró una tasa de 0,92 accesos por habitante, mientras que el promedio del país fue de 1,11. Esto ubica a Corrientes entre las jurisdicciones con menor penetración de Internet en relación a su población.

Los fijos crecen más rápido que los móviles

Del total de accesos en la provincia, 938.435 corresponden a conexiones móviles y 174.258 a fijas. La diferencia en el ritmo de crecimiento entre ambos segmentos fue notoria:

Los accesos fijos crecieron 21,4% interanual.

interanual. Los accesos móviles apenas subieron 0,1%.

En cuanto al tipo de usuario, las conexiones residenciales sumaron 1.081.181 en la provincia, con un alza del 3%, mientras que las de organizaciones llegaron a 31.512, con un incremento del 2,6%.

El panorama nacional y regional

A nivel país, el segundo trimestre cerró con 51.366.454 accesos a Internet, un 3,3% más que un año atrás. De ese total, 39.526.551 fueron móviles (+1,8%) y 11.839.903 fijos (+9,0%), lo que confirma una tendencia nacional similar a la correntina: la banda ancha fija crece más rápido que la móvil.

En la región del NEA, Chaco totalizó 1.147.164 conexiones, Misiones 1.227.639 y Formosa 580.130.

En junio de 2026, las provincias con mayor aumento interanual fueron Río Negro (8,9%), Neuquén (6,9%) y Santa Cruz (6,3%). En el otro extremo, Misiones registró el menor crecimiento del país, con apenas 0,8%. En cuanto a accesos por habitante, Neuquén lideró el ranking con 1,37, seguida por Tierra del Fuego (1,33) y Chubut (1,25), mientras que Santa Cruz quedó última con 0,69.