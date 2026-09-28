Corrientes: las conexiones a Internet subieron 2,9% interanual
La provincia sumó más de 1,1 millón de accesos a Internet en el segundo trimestre, con los servicios fijos creciendo mucho más rápido que los móviles. Sigue por debajo del promedio nacional de accesos por habitante.
Más de un millón de conexiones en la provincia
En el segundo trimestre de 2026, Corrientes alcanzó 1.112.693 conexiones a Internet entre fijas y móviles, según los últimos datos oficiales del INDEC. El incremento interanual fue del 2,9%, un porcentaje apenas por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 3,3%.
La provincia registró una tasa de 0,92 accesos por habitante, mientras que el promedio del país fue de 1,11. Esto ubica a Corrientes entre las jurisdicciones con menor penetración de Internet en relación a su población.
Los fijos crecen más rápido que los móviles
Del total de accesos en la provincia, 938.435 corresponden a conexiones móviles y 174.258 a fijas. La diferencia en el ritmo de crecimiento entre ambos segmentos fue notoria:
- Los accesos fijos crecieron 21,4% interanual.
- Los accesos móviles apenas subieron 0,1%.
En cuanto al tipo de usuario, las conexiones residenciales sumaron 1.081.181 en la provincia, con un alza del 3%, mientras que las de organizaciones llegaron a 31.512, con un incremento del 2,6%.
El panorama nacional y regional
A nivel país, el segundo trimestre cerró con 51.366.454 accesos a Internet, un 3,3% más que un año atrás. De ese total, 39.526.551 fueron móviles (+1,8%) y 11.839.903 fijos (+9,0%), lo que confirma una tendencia nacional similar a la correntina: la banda ancha fija crece más rápido que la móvil.
En la región del NEA, Chaco totalizó 1.147.164 conexiones, Misiones 1.227.639 y Formosa 580.130.
En junio de 2026, las provincias con mayor aumento interanual fueron Río Negro (8,9%), Neuquén (6,9%) y Santa Cruz (6,3%). En el otro extremo, Misiones registró el menor crecimiento del país, con apenas 0,8%. En cuanto a accesos por habitante, Neuquén lideró el ranking con 1,37, seguida por Tierra del Fuego (1,33) y Chubut (1,25), mientras que Santa Cruz quedó última con 0,69.
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