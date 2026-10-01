Muse, el agente de IA de Meta, ya reparte direcciones y compras

Meta lanzó Muse, un agente de inteligencia artificial que, según la empresa, puede ayudar con tareas como enviar correos o comprar productos online. El asistente ya está disponible en iOS, Android, la web y una app para Mac, y la compañía anunció que trabaja en un dispositivo portátil llamado Muse Charm.

El episodio de Facebook Marketplace

El youtuber de tecnología Matt Robb denunció que Muse entregó su dirección a un desconocido y aceptó una oferta baja por un producto publicado en Facebook Marketplace, sin avisarle. Robb autorizó al bot a manejar su cuenta de Marketplace y contó en Threads que el comprador se presentó en su domicilio sin que el agente le informara antes. "Me enteré recién esta noche de que la había liado", escribió, y agregó que el comprador ya se había ido cuando recibió el aviso. Meta había puesto énfasis en las funciones de seguridad de Muse al presentarlo.

Funciones nuevas y dudas sobre su origen

Meta sumó conexiones con Asana, Box, Canva, Dropbox, Figma, Notion, Slack, Stripe y Zoom, entre otras, y anunció que Muse podrá acceder a cuentas comerciales de Facebook e Instagram.

La empresa creó Meta Enterprise Platform, una división que llevará Muse a empresas y desarrolladores, liderada por CJ Desai, ex CEO de MongoDB.

Muse ahora puede tener direcciones de correo propias para realizar tareas y recibir mensajes.

Dos desarrolladores, Peter James y Jonny L. Saunders, afirmaron que con muy poca instrucción Muse comparte todo su sistema de archivos. Meta negó que se trate de una falla de seguridad.

En redes sociales, algunos usuarios sostienen que Muse está construido sobre la plataforma OpenClaw, por el uso de nombres de archivos y textos similares. Meta no se pronunció sobre esas acusaciones.

El dispositivo Muse Charm y las gafas

El Muse Charm es un dispositivo portátil con pantalla OLED táctil de dos pulgadas, módem 5G, sensor de huellas y un sistema operativo nuevo, que Meta mostró brevemente durante su evento Connect. Según Bloomberg, podrá reconocer e interactuar con otros Charms cercanos cuando se lance este año. Zuckerberg dijo que no hace falta desbloquear un teléfono ni abrir una app para usarlo, aunque no detalló cómo se conecta a los servidores de Meta.

Meta también anunció que trabaja para llevar Muse a sus gafas inteligentes, donde los usuarios podrán activarlo por nombre y pedirle tareas como guiar un entrenamiento, registrar comidas o ayudar a comprar productos. Las gafas sumarán funciones de accesibilidad, entre ellas una mejora auditiva que la empresa describe como software aprobado por la FDA para adultos con pérdida auditiva leve o moderada.

Choques con Amazon y una vulnerabilidad

Amazon bloqueó a Muse para comprar en su nombre, según GeekWire. Un mensaje emergente advierte a los usuarios que "el acceso continuo de un agente de IA no autorizado viola las Condiciones de Uso de Amazon". Según ese medio, Meta no notificó a Amazon que Muse accedería a su tienda, y la empresa expresó dudas de privacidad y seguridad porque el agente no se identifica al navegar y capturaría credenciales de clientes.

Además, Meta publicó un parche para su app de Muse en macOS tras el hallazgo de una vulnerabilidad de día cero que podía permitir a un atacante tomar el control del agente. El investigador de seguridad Patrick Wardle encontró el fallo, que usaba una configuración no documentada para redirigir el procesamiento de transcripciones a un servidor propio, según Ars Technica.