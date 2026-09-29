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Virasoro promociona sus atractivos en la Feria Internacional de Turismo

La viceintendenta Julieta Canoniero y la directora de Turismo Silvina Meza representan a la ciudad en la FIT, uno de los encuentros más importantes del sector en América Latina.

Por WebMaster 1 min de lectura36 visualizaciones
Virasoro promociona sus atractivos en la Feria Internacional de Turismo

La ciudad de Gobernador Virasoro participa de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), uno de los encuentros más relevantes del sector turístico en la región.

Representación local

En el stand de Virasoro están presentes la viceintendenta Julieta Canoniero y la directora de Turismo Silvina Meza, quienes promocionan los atractivos de la ciudad.

  • Historia
  • Cultura
  • Naturaleza
  • Oferta turística general

Objetivos de la participación

La presencia en la feria apunta a fortalecer vínculos con operadores y referentes del sector, difundir el destino y seguir posicionando a Virasoro en el mapa turístico.

La FIT reúne a representantes de distintos países y provincias, y es un espacio clave para la promoción de destinos emergentes.

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