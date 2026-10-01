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Más de 40 bailarines rindieron en los exámenes anuales de danza

El Gimnasio Municipal Dr. Mario B. Aquino fue sede de las evaluaciones avaladas por el IDAF. Participaron las academias El Puestero, Vuelta del Ombú y Alma Joven, junto a representantes de Concepción de la Sierra, Misiones.

Por WebMaster 1 min de lectura40 visualizaciones
Más de 40 bailarines rindieron en los exámenes anuales de danza

El Gimnasio Municipal Dr. Mario B. Aquino fue sede de los Exámenes Anuales de Profesorado de Danza, avalados por el Instituto de Arte Folklórico (IDAF). Participaron más de 40 bailarines de las academias El Puestero, Vuelta del Ombú y Alma Joven, junto a representantes de Concepción de la Sierra, Misiones.

Participantes y desarrollo

  • Más de 40 bailarines rindieron las evaluaciones anuales.
  • Las academias locales El Puestero, Vuelta del Ombú y Alma Joven estuvieron representadas.
  • También participaron bailarines de Concepción de la Sierra, Misiones.

La instancia incluyó la formación de nuevas maestras infantiles de danza y profesoras que culminaron el proceso.

Apoyo municipal

Desde el Municipio se brindó el espacio para el desarrollo de la actividad. El Gimnasio Municipal Dr. Mario B. Aquino fue la sede de los exámenes. La comuna acompañó la jornada, enmarcada en las actividades que fortalecen la cultura local.

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