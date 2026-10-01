Choques violentos entre jóvenes de dos barrios de Monte Caseros

Los enfrentamientos

Grupos de jóvenes de los barrios Malvinas y Villa Fedullo protagonizaron choques violentos en Monte Caseros durante la noche del lunes, con continuidad en la madrugada del martes.

Una vivienda del barrio Malvinas fue alcanzada por una piedra de gran tamaño mientras en su interior había personas mayores y niños.

Según las primeras versiones, los ataques habrían comenzado con una agresión de jóvenes de Villa Fedullo contra una casa del barrio Malvinas.

El rol de las redes sociales

La Policía y la Justicia identificaron en las últimas horas un grupo de Facebook llamado "Feria El Roperito del Usado", creado para la compra y venta de artículos, que quedó convertido en escenario de cruces violentos.

Los mensajes incluyen amenazas e información personal de algunos de los implicados.

El anonimato de las redes facilita esos intercambios.

Las autoridades buscan evitar que esos contactos deriven en nuevas peleas.

Investigación en curso

La Policía y la Justicia ya identificaron el grupo de Facebook usado para las amenazas. Las autoridades trabajan para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados y frenar la organización de nuevos enfrentamientos.