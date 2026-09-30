Virasoro debate un proyecto de energía con biomasa y créditos de carbono
El intendente Guillermo de la Cruz participó de la consulta pública del proyecto CT San Alonso Biomass Power Project, que busca generar energía renovable y certificar créditos de carbono en la zona.
Por WebMaster 1 min de lectura136 visualizaciones
El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, participó de la consulta pública del proyecto CT San Alonso Biomass Power Project, realizada en la Casa del Bicentenario.
De qué se trata la iniciativa
La propuesta apunta a la generación de energía a partir de fuentes renovables y a la certificación de créditos de carbono. Durante el encuentro se presentó información sobre el proyecto y se abrió un espacio para consultas, opiniones y aportes de los distintos sectores participantes.
Participación y alcance
- La reunión se hizo en la Casa del Bicentenario.
- Asistieron representantes de diversos sectores, que pudieron hacer preguntas y sugerencias.
- El intendente acompañó la actividad, en línea con iniciativas de desarrollo sostenible para Virasoro.
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