Buscan a Mbara, el gato perdido en Amado Bonpland
El gato se extravió el 29 de septiembre frente a la mueblería El Timbo, en Amado Bonpland, y no llevaba collar. Quienes lo hayan visto pueden ayudar a que vuelva con su familia.
Por WebMaster 1 min de lectura122 visualizaciones
La búsqueda
Mbara, un gato sin collar, se perdió el 29 de septiembre en Amado Bonpland, frente a la mueblería El Timbo. Desde entonces, sus dueños lo buscan por la zona.
El animal no llevaba identificación visible al momento de extraviarse, lo que dificulta reconocerlo si alguien lo encuentra.
Cómo ayudar
- Si lo viste o lo tenés, comunicate al 3756456467
- Cualquier dato sobre su paradero puede ser clave para encontrarlo.
La colaboración de los vecinos es importante para dar con Mbara y que regrese a su casa.
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