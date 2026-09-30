Buscan a Mbara, el gato perdido en Amado Bonpland

El gato se extravió el 29 de septiembre frente a la mueblería El Timbo, en Amado Bonpland, y no llevaba collar. Quienes lo hayan visto pueden ayudar a que vuelva con su familia.

Por WebMaster 30 de septiembre de 2026 · 16:36 1 min de lectura 122 visualizaciones

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La búsqueda Mbara, un gato sin collar, se perdió el 29 de septiembre en Amado Bonpland, frente a la mueblería El Timbo. Desde entonces, sus dueños lo buscan por la zona. El animal no llevaba identificación visible al momento de extraviarse, lo que dificulta reconocerlo si alguien lo encuentra. Cómo ayudar Si lo viste o lo tenés, comunicate al 3756456467

Cualquier dato sobre su paradero puede ser clave para encontrarlo. La colaboración de los vecinos es importante para dar con Mbara y que regrese a su casa.

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