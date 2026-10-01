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Karai Octubre, en Virasoro

Karai Octubre, es una tradición popular de Paraguay y del nordeste argentino que se celebra el 1 de octubre

Por WebMaster 1 min de lectura83 visualizaciones

Se cree que Karai Octubre visita las casas para comprobar si hay abundancia de comida; por eso es tradicional preparar un plato abundante, especialmente jopará (mezcla de poroto y maíz).

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