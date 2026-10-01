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Alumnos de la TSGPA visitaron la Cabaña Doña Magda en Cerro Corá

Estudiantes de 1.º y 2.º año de la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria recorrieron las instalaciones de Enerbon S.A. y vincularon los contenidos de Forrajes y Bovinos para Carne con la actividad productiva real.

Por WebMaster 1 min de lectura134 visualizaciones
Alumnos de la TSGPA visitaron la Cabaña Doña Magda en Cerro Corá

Estudiantes de 1.º y 2.º año de la Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria (TSGPA) visitaron la Cabaña Doña Magda, de Enerbon S.A., en Cerro Corá, Misiones.

Práctica en el campo

La actividad se enmarca en las cátedras de Forrajes y Bovinos para Carne. El objetivo fue que los alumnos vincularan los contenidos teóricos de las materias con los procesos reales del sector productivo.

Durante el recorrido, los estudiantes conocieron el funcionamiento de la cabaña y las tareas que se desarrollan en el establecimiento.

Agradecimiento

Desde la institución agradecieron al Sr. Roberto Comparin y a todo el equipo de la cabaña por la predisposición y por guiar el recorrido.

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