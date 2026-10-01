Corrientes avanza con un sistema de alerta sanitaria animal

La Cámara de Senadores de Corrientes dio media sanción a la creación del Sistema de Alerta Temprana y Monitoreo Sanitario de la Producción Animal, un mecanismo destinado a detectar y seguir enfermedades que afectan a la ganadería, como la fiebre aftosa, la brucelosis y la rabia paresiante.

El sistema prevé que los productores notifiquen a la autoridad de aplicación ante la detección de posibles casos, para que se adopten las medidas correspondientes y, si es necesario, intervenga el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Audiencia pública y reconocimiento

En la misma sesión se realizó la audiencia pública para la designación de Alejandra Cinthia Royg Semenza como Defensora de Pobres y Ausentes Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Corrientes.

También se entregó el reconocimiento "Joven Honorable" a Alejo Pérez Esquivel, de 16 años, por su trayectoria como deportista de natación adaptada, autor literario y promotor de iniciativas sobre epilepsia e inclusión educativa.

Proyectos ingresados

El senador Román Naya presentó la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 27.736, conocida como "Ley Olimpia", de protección frente a la violencia digital contra las mujeres.

José Arnaldo Ruiz Aragón impulsa tres proyectos: emergencia provincial en Salud Mental, emergencia en discapacidad y la creación del Programa Provincial de Desendeudamiento y Protección Financiera de las Familias.

Noel Eugenio Breard y otros legisladores presentaron dos iniciativas sobre procesos colectivos: una para regularlos y crear un Registro de Juicios Colectivos, y otra para reglamentar la acción de amparo individual y colectiva.

Gustavo Valdés y otros presentaron la creación del Juzgado Electoral de Corrientes.

María Carlota Carballo propone un marco provincial de transparencia y protección de consumidores y usuarios.

Resoluciones y otros expedientes

Ruiz Aragón solicitó información sobre las "academias premilitares" en la provincia y pidió la remoción de Ingrid Jetter como subsecretaria de Seguridad, en atención a su situación procesal penal. También presentó un proyecto que expresa repudio a un fallo de la Corte Suprema y preocupación por la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

Ingresaron dos expedientes de Diputados: el proyecto de Legajo Único Digital para la Administración Pública y el Régimen Integral de Atributos Ambientales y Mercados Ambientales.

El Poder Ejecutivo remitió un proyecto que declara de interés público la preservación del "Corredor Belgrano" y la solicitud de acuerdo para designar a Omar Darío Romero como juez de Paz de Berón de Astrada, con audiencia fijada para el 15 de octubre.

Entre las declaraciones de interés legislativo se destacan la campaña solidaria de recolección de medicamentos de la Fundación Mariposa Nieves, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, las Jornadas del Departamento de Ciencias Sociales de la UNNE, un certamen de oratoria en Curuzú Cuatiá y una jornada sobre protección jurídica de personas con discapacidad.