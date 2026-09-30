Argentina abre la era post Messi ante Bolivia en Córdoba

La Selección Argentina recibe a Bolivia esta noche desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje del colombiano Jhon Ospina. Es el primero de tres amistosos de la fecha FIFA: los otros dos serán ante Burkina Faso y Benín en el Monumental.

El partido marca el inicio del ciclo sin Lionel Messi, tras 21 años en la Selección. También es la vuelta del equipo nacional después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde perdió la final con España.

Cómo forma Argentina

Lionel Scaloni pondrá un equipo con varios nombres de experiencia y otros que buscan consolidarse. Los titulares serían:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina

Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister

Valentín Barco, Nicolás Paz o Franco Mastantuono

Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Entre los futbolistas que empujan para ganarse un lugar aparecen Valentín Barco, Facundo Medina, Franco Mastantuono y Nicolás Paz.

El rival y el contexto

Bolivia ya jugó en esta fecha FIFA: perdió 2-0 con Paraguay en el estadio Audi Field de Washington, con dos goles de Miguel Almirón. El equipo que dirige Óscar Villegas combina jugadores con proyección que actúan en España, Portugal y Bulgaria con otros del medio local.

Aún quedan entradas disponibles en las plateas del Kempes, señal de que la expectativa por el partido no es total.

La Selección enfrenta a un rival que estuvo cerca de clasificar al último Mundial por repechaje y que encara un recambio con la mira puesta en 2030.