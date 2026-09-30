La UBA le dará el doctorado honoris causa a Messi

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó por unanimidad otorgarle el Doctorado Honoris Causa a Lionel Messi, la máxima distinción honorífica de la institución. La entrega está prevista para el martes 6 de octubre, antes del partido de despedida de la Selección argentina en el Estadio Monumental.

La resolución fundamenta la decisión en la carrera deportiva del capitán y en su vínculo con la representación argentina. La UBA señaló que su recorrido expresa valores de excelencia, perseverancia, humildad y compromiso con la representación nacional.

Los títulos que pesaron en la decisión

El reconocimiento abarca el ciclo de Messi como capitán de Argentina, que incluye:

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial de Qatar 2022

Copa América 2024

La resolución también menciona el subcampeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con esa secuencia, el capitán integró el plantel que logró cuatro títulos consecutivos con la selección mayor, una marca sin antecedentes en el fútbol argentino.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, afirmó que la distinción busca reconocer aspectos que exceden las estadísticas. "Queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional", señaló.

El vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que Messi transmitió los valores de la camiseta argentina "con coraje y respeto" y remarcó que el doctorado honoris causa va más allá de su actividad como futbolista.

Una distinción con antecedentes recientes

La ceremonia se realizará en la previa del encuentro de despedida de la Selección en el Monumental. Todavía no se informaron los detalles del acto ni el lugar preciso dentro de la jornada.

La UBA enmarcó la decisión en la práctica de instituciones académicas de distintos países que conceden distinciones honoríficas a deportistas por la relevancia de sus trayectorias y su influencia pública.

En los últimos años, la universidad otorgó el mismo reconocimiento a referentes de la cultura y la vida pública:

Carlos Alberto "Indio" Solari , distinguido en diciembre de 2025 por su trayectoria de más de cinco décadas. El diploma y la medalla fueron recibidos en mayo de 2026 por el guitarrista Gaspar Benegas durante un homenaje en la Facultad de Medicina.

, distinguido en diciembre de 2025 por su trayectoria de más de cinco décadas. El diploma y la medalla fueron recibidos en mayo de 2026 por el guitarrista Gaspar Benegas durante un homenaje en la Facultad de Medicina. Charly García , por su producción artística y su peso en la cultura argentina.

, por su producción artística y su peso en la cultura argentina. Alejandro Dolina , cuya ceremonia se realizó en septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales.

, cuya ceremonia se realizó en septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales. Joaquín Sabina, a quien el Consejo Superior resolvió otorgarle el título en 2025 por su producción musical y poética y su vínculo con Buenos Aires.

El Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno de la UBA. Lo integran el rector, los decanos de las 13 facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.