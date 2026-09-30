Analizan drenar lagunas en la búsqueda de Loan

El Juzgado Federal de Goya avanza con nuevas medidas para la búsqueda de Loan Danilo Peña, el nene de 9 años desaparecido en 9 de Julio, Corrientes. La jueza Cristina Pozzer Penzo hizo lugar a pedidos de la querella que representa a la familia y ordenó analizar la factibilidad técnica de drenar dos lagunas dentro del radio de interés de la investigación.

Las lagunas identificadas son la N° 1 y la N° 4, según consta en el expediente. El objetivo no es necrológico: se busca ampliar la superficie probatoria para descartar hipótesis y abrir la posibilidad de encontrar nuevas evidencias, como el otro botín o prendas de vestir.

Consultas técnicas y ambientales

La medida se elevará a los ministerios de Seguridad y de Justicia de Corrientes para que informen sobre la disponibilidad de recursos humanos y materiales. Se abrirá un plazo de 30 días para que el Comando Unificado Conjunto Corrientes (CUC) informe la viabilidad, utilidad y pertinencia del drenaje.

También se consultará al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) y a Recursos Naturales para evaluar el impacto ecológico e hidráulico. La situación de estrés hídrico en Corrientes, con ríos y arroyos en niveles elevados, complica la operación. Fuentes con acceso a la causa indicaron que esta medida ya había sido descartada antes por condiciones ambientales desfavorables.

El CUC deberá informar además si estas medidas se realizaron con anterioridad, sus resultados y si existe una metodología nueva que permita superar limitaciones previas. En el mismo plazo se evaluará la extracción de testigos de sedimento y el análisis ambiental de ADN en ambas lagunas.

Pericia geoespacial con inteligencia artificial

La querella y el Juzgado coincidieron en requerir una pericia geoespacial con herramientas de inteligencia artificial. Se pedirá al CUC que informe la factibilidad según la tecnología disponible para comparar imágenes satelitales desde el 1 de junio de 2024.

Sin nueva reconstrucción

La jueza rechazó un nuevo pedido para reiterar la reconstrucción de los hechos. La solicitud había sido presentada por los abogados Marcelo Hanson y Jorge Monti, defensores de los imputados Daniel Ramírez y Mónica Millapi. Pozzer Penzo argumentó que no se presentaron nuevos fundamentos sobre su utilidad y pertinencia, y que estas instancias requieren la participación de menores y adultos.

En el marco de las medidas, ninguna de las acciones propuestas surgió de la Fiscalía Federal de Goya, que actúa junto con la Procuraduría especializada en trata (Protex). Esa parte del Ministerio Público Fiscal apeló el sobreseimiento dictado sobre ocho imputados en el legajo que investigaba un presunto fin de trata, ante la Cámara Federal de Corrientes, sobre la base de que el juicio oral en desarrollo podría aportar evidencias que sostengan esa hipótesis.

El sobreseimiento alcanzó a Millapi, Ramírez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, Victoria Caillava, el excomisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Amado Méndez.