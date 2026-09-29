Volcó un auto con un bebé a bordo en Ruta 119

Despiste bajo lluvia en Corrientes

Un auto despistó y volcó en la Ruta Nacional 119, a la altura del kilómetro 23, en la localidad de Curuzú Cuatiá, durante la noche del lunes. El hecho ocurrió en medio de una fuerte lluvia.

El vehículo, un Chevrolet Corsa, circulaba en sentido norte-sur cuando el conductor perdió el control y el auto terminó volcado sobre uno de sus laterales.

Cinco personas trasladadas

En el rodado viajaban cinco ocupantes:

El conductor, un hombre.

Dos mujeres.

Un adolescente de 12 años.

Un bebé.

Las cinco personas fueron trasladadas a un hospital para su observación tras el siniestro.

En el lugar intervinieron dos unidades de los Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá, personal de la Comisaría Tercera y una ambulancia del Hospital Civil.