Loan: la defensa de Millapi y Ramírez no los hará declarar

A más de tres meses del inicio del juicio por la desaparición de Loan Peña, el abogado defensor Marcelo Hanson afirmó que Mónica Millapi y Daniel Ramírez no tienen previsto declarar durante el debate oral. El matrimonio está imputado junto a otras cinco personas por la sustracción del niño en la localidad correntina de 9 de Julio.

"El balance es positivo. Lo que está desarrollado en el debate hasta el momento y las pruebas que conocemos corroboran completamente la versión de los hechos que dieron Millapi y Ramírez", sostuvo Hanson en una entrevista. Según la defensa, que también integra Jorge Monti, Loan se fue solo del naranjal antes de que los adultos advirtieran su ausencia. "Es imposible que ellos pudieran saber qué pasó", remarcó el abogado.

Los cuestionamientos a la fiscalía

Hanson cuestionó a los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel. Según afirmó, "en la pieza acusatoria no se demuestra qué hicieron Millapi o Ramírez para sustraer a Loan" y tampoco se indica que haya existido un plan para colaborar con el resto de los imputados.

El defensor marcó una diferencia entre las declaraciones públicas de los acusadores y lo que, a su entender, debe probarse en el debate: "El fiscal se pasea por los medios, pero el ring es en el juicio".

Sobre las cámaras Gesell y la reconstrucción de los momentos previos a la desaparición, Hanson sostuvo que hubo dos declaraciones de menores y que una tercera "nunca se autorizó". Destacó además el testimonio de Marisel Esquivel, perito del Ministerio Público de Goya, quien declaró que los nenes indicaron cómo se fue Loan del lugar y que avisaron a los adultos al salir del naranjal.

La llamada y la estrategia de la defensa

Otro de los puntos que defendió fue la llamada que recibió "Fierrito" Ramírez antes de la desaparición. Hanson explicó que el hermano del imputado atravesaba un cuadro grave luego de un ACV y estaba internado en el Hospital Regional de Goya. "¿Quién va a provocar un ACV para armar un supuesto plan?", planteó, y enfatizó que el matrimonio perdió de vista a Loan cuando ocurrió ese llamado.

El abogado también cuestionó a la fiscalía por no haber incorporado elementos que podían favorecer a sus defendidos: "Si hay datos objetivos que desincriminen a un imputado, es deber del acusador público traerlos".

Respecto de la hipótesis del accidente que sostiene la defensa del comisario Walter Maciel —que el nene habría muerto tras ser atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y Victoria Caillava—, Hanson evitó pronunciarse, pero insistió: "Haya ocurrido lo que haya ocurrido, fue después de que Ramírez y Millapi estuvieron con Loan".

Sobre la decisión de no declarar, explicó que las indagatorias anteriores ya fueron incorporadas al debate y, según su criterio, son suficientes para ser valoradas junto con las demás pruebas. "Llegado el momento, al final del juicio, si necesitan o quieren, podrán hablar y estaremos a su disposición. Por el momento, no lo hemos aconsejado ni ellos lo han solicitado", señaló.

Los imputados

Además del matrimonio Ramírez-Millapi, están imputados como coautores:

Antonio Benítez

Laudelina Peña, tía de Loan

Victoria Caillava

Carlos Pérez, exmarino y esposo de Caillava

Como partícipe necesario está acusado el comisario Walter Maciel. Por otra parte, Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás "El Americano" Soria, Elizabet Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Pablo Núñez y Leonardo Rubio llegaron a juicio acusados de haber intervenido en maniobras destinadas a entorpecer la investigación.