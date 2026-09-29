Corrientes capacita a 152 agentes públicos en Lengua de Señas
El curso "Lengua de Señas y Comunidad Sorda" arrancó en Paso de los Libres y apunta a mejorar la atención al público en las reparticiones provinciales. Lo impulsa el COPRODIS, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
El Gobierno de Corrientes inició en Paso de los Libres el curso "Lengua de Señas y Comunidad Sorda", con la participación de 152 agentes públicos de distintas reparticiones que cumplen tareas de atención al público.
La capacitación comenzó el viernes 25 y es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social a través del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS). El objetivo es brindar conocimientos básicos de Lengua de Señas y herramientas para una comunicación más accesible con la comunidad sorda.
Autoridades y alcance
Durante la apertura estuvieron la presidenta del COPRODIS, Roxana Tannuri; la directora de Discapacidad, Romina Ugartemendia, y el equipo de profesionales a cargo de la propuesta.
- La iniciativa está dirigida a trabajadores de distintas reparticiones provinciales.
- Busca incorporar herramientas para mejorar la comunicación y el acceso a los servicios públicos.
- La convocatoria reunió a agentes interesados en conocer las particularidades de la comunidad sorda.
Según informó el Gobierno provincial, la propuesta forma parte de las acciones de capacitación de sus agentes y apunta a garantizar una atención más accesible en las distintas localidades de Corrientes.
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