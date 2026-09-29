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Corrientes capacita a 152 agentes públicos en Lengua de Señas

El curso "Lengua de Señas y Comunidad Sorda" arrancó en Paso de los Libres y apunta a mejorar la atención al público en las reparticiones provinciales. Lo impulsa el COPRODIS, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Por WebMaster 1 min de lectura56 visualizaciones
Corrientes capacita a 152 agentes públicos en Lengua de Señas

El Gobierno de Corrientes inició en Paso de los Libres el curso "Lengua de Señas y Comunidad Sorda", con la participación de 152 agentes públicos de distintas reparticiones que cumplen tareas de atención al público.

La capacitación comenzó el viernes 25 y es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social a través del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS). El objetivo es brindar conocimientos básicos de Lengua de Señas y herramientas para una comunicación más accesible con la comunidad sorda.

Autoridades y alcance

Durante la apertura estuvieron la presidenta del COPRODIS, Roxana Tannuri; la directora de Discapacidad, Romina Ugartemendia, y el equipo de profesionales a cargo de la propuesta.

  • La iniciativa está dirigida a trabajadores de distintas reparticiones provinciales.
  • Busca incorporar herramientas para mejorar la comunicación y el acceso a los servicios públicos.
  • La convocatoria reunió a agentes interesados en conocer las particularidades de la comunidad sorda.

Según informó el Gobierno provincial, la propuesta forma parte de las acciones de capacitación de sus agentes y apunta a garantizar una atención más accesible en las distintas localidades de Corrientes.

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